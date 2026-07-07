EE.UU. lanza "potentes ataques" contra Irán en respuesta a la ofensiva de Teherán en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos anunció que llevó a cabo "una serie de potentes ataques" contra Irán, durante este martes.

Esto se produjo "en respuesta a los ataques iraníes contra tres buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz".

El Mando estadounidense para Oriente Medio (Centcom) indicó que "la agresión iraní fue injustificada, peligrosa y constituyó una violación flagrante del alto el fuego".

Por su parte, la agencia estatal iraní informó de una serie de explosiones en la región del estrecho de Ormuz.

IRIB dio a conocer sobre seis explosiones escuchadas en la isla iraní de Qeshm, siete en la ciudad de Sirik y otras fueron en la ciudad portuaria de Bandar Abás.

Finalmente, el canciller de Irán, Abbas Araghchi aseguró que el ataque de Estados Unidos viola el acuerdo alcanzado y advirtió de acciones "decisivas".

(Imagen referencial: AFP)

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