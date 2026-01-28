EE. UU. lanza advertencia directa a Delcy Rodríguez y amenaza con la fuerza

"Estamos preparados para usar la fuerza para garantizar la máxima cooperación si otros métodos fallan. Esperamos que esto no sea necesario, pero nunca eludiremos nuestro deber para con el pueblo estadounidense y nuestra misión en este hemisferio", rezan las notas de Rubio, a las que ha tenido acceso la agencia de noticias Bloomberg.

La dirigente venezolana "conoce muy bien el destino de Maduro", señaló el jefe de la diplomacia estadounidense, en un extracto del discurso que se prevé que pronuncie ante la Comisión de Exteriores de la Cámara Alta estadounidense.

El titular de la cartera diplomática recordó asimismo en el texto de su comparecencia que Rodríguez se "comprometió" a abrir el sector energético del país latinoamericano a las empresas de Estados Unidos, proporcionarles un acceso "preferente" a la producción de petróleo, así como a emplear el dinero de las ventas de crudo venezolano para comprar productos estadounidenses.

La intervención de Rubio de este miércoles será la primera en la que responderá ante el Congreso por la intervención militar estadounidense del pasado 3 de enero contra la capital venezolana, Caracas, y alrededores y que se saldó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, así como con la muerte de un centenar de personas.

Estas palabras aún no pronunciadas llegan después de que la presidenta interina de Venezuela haya señalado a principios de esta semana que su país "ya ha tenido suficiente" de la injerencia de Washington: "Ya basta de órdenes, ya basta de órdenes extranjeras".

