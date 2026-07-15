EE.UU. intercepta dos buques mercantes tras reactivar bloqueo naval a puertos iraníes en Ormuz

El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este miércoles que impidió el paso a dos buques mercantes en el estrecho de Ormuz, en las primeras intercepciones realizadas luego de que Washington restableciera el bloqueo naval contra puertos y embarcaciones iraníes en la zona.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el organismo militar estadounidense señaló que "desde que se reanudó el bloqueo naval contra los puertos iraníes hace 17 horas, las fuerzas estadounidenses han desviado a dos buques mercantes que intentaban burlar el bloqueo".

Además, el Centcom aseguró que "se mantiene alerta y preparado para garantizar el pleno cumplimiento de las medidas" adoptadas.

La reactivación del bloqueo fue anunciada por el organismo a partir de las 22:00 horas de este martes, en medio del cambio de estrategia de Washington respecto al conflicto con Irán, marcado por el reinicio de la campaña militar estadounidense y una serie de bombardeos contra el país.

Esta nueva fase de la tensión ocurre luego de que la Casa Blanca diera por roto el acuerdo preliminar firmado en junio para un alto el fuego, aumentando las hostilidades entre ambas partes.

Durante la misma jornada, Estados Unidos completó una nueva oleada de ataques contra Irán, específicamente mediante una operación en la isla de Tumb Mayor. Según Washington, estos bombardeos forman parte de una estrategia destinada a "debilitar aún más" las capacidades militares iraníes utilizadas para atacar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz.

El estrecho de Ormuz constituye una de las principales rutas marítimas para el transporte internacional de energía, por lo que cualquier interrupción en la zona genera preocupación por el impacto en el comercio y los mercados globales.

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