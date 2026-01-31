EE.UU. exige a Irán acuerdo nuclear y Trump amenaza con acción militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó la presión sobre Irán al confirmar que entregó un ultimátum para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, bajo la advertencia de una eventual acción militar contra Teherán si no se logra un entendimiento.

Consultado por la prensa desde el Despacho Oval sobre si existe una fecha límite para cerrar el acuerdo, Trump sostuvo que el mensaje ya fue transmitido directamente a Irán. Sin embargo, evitó entregar detalles sobre los plazos o condiciones. “Solo ellos lo saben con certeza”, afirmó.

El mandatario también hizo referencia al despliegue militar estadounidense en la región, luego de que en días recientes destacara la presencia de una flota de EE.UU. como parte de la estrategia de presión frente al conflicto y las tensiones crecientes en Medio Oriente.

Desde Teherán, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se mostró dispuesto a iniciar conversaciones con Washington, aunque con condiciones claras. Según indicó, cualquier negociación debe realizarse sin presiones y considerando los intereses de ambas partes.

Araqchi recalcó que “una negociación basada en amenazas, intimidación y exigencias unilaterales e ilegítimas no puede ser eficaz”, afirmando además que la República Islámica “no tolerará tales enfoques”, en una crítica directa a la postura adoptada por la Administración Trump.

Irán ha reiterado en varias ocasiones que no iniciará nuevas conversaciones con Estados Unidos sin garantías de seguridad, especialmente luego de que Israel lanzara una ofensiva en junio, en medio de contactos diplomáticos que buscaban destrabar un nuevo acuerdo.

La disputa ocurre en un contexto marcado por el deterioro del pacto nuclear firmado en 2015, el cual quedó debilitado tras la retirada de Washington durante el primer mandato de Trump, abriendo una etapa de alta tensión que hoy vuelve a escalar con amenazas y advertencias cruzadas.

PURANOTICIA