EE.UU. dice que incautó un petrolero con bandera rusa en el Atlántico y un segundo buque en el Caribe vinculado a Venezuela

Uno de los barcos, el Marinera (previamente denominado Bella 1), navegaba por las aguas del Atlántico Norte, mientras que el segundo, conocido como M/T Sofia , operaba en el mar Caribe.

Sobre el Marinera el ejército estadounidense publicó en X: " El buque fue incautado en el Atlántico Norte en virtud de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense tras ser rastreado por el USCGC Munro".

En cuanto al segundo navío, en un comunicado publicado en la red social X, el Comando Sur de EE.UU. comunicó que "en una acción realizada esta mañana antes del amanecer se detuvo sin incidentes un buque cisterna a motor de la flota fantasma, apátrida y sancionado . El buque interceptado, el M/T Sophia, operaba en aguas internacionales y realizaba actividades ilícitas en el Mar Caribe".

Agregó que el petrolero está siendo escoltado hacia territorio estadounidense .

Del Marinera se sabe que históricamente transportó crudo venezolano y se creía que se encontraba entre Escocia e Islandia a primera hora de este martes. Se desconoce si lleva cargamento. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó en diciembre un "bloqueo" de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, medida calificada por las autoridades venezolanas como un intento de "robo" .

Antes de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ocurrida el sábado, Trump acusó repetidamente al gobierno del país sudamericano de utilizar barcos para introducir drogas en suelo estadounidense.

La Guardia Costera de EE.UU. intentó abordar el Bella 1 el mes pasado en el Caribe cuando se creía que se dirigía hacia Venezuela. Tenía una orden judicial para incautar el barco, acusado de infringir las sanciones estadounidenses y transportar petróleo iraní.

Luego cambió drásticamente de rumbo, cambió su nombre de Bella 1 a Marinera y reemplazó la bandera de Guyana por la de la Federación Rusa a finales de diciembre.

Su aproximación a Europa coincidió con la llegada de unos 10 aviones de transporte militar estadounidenses, así como helicópteros.

Rusia afirmó estar "vigilando con preocupación" la situación en torno al buque.

Dos funcionarios estadounidenses declararon a CBS News el martes que las fuerzas estadounidenses planeaban abordar el buque y que Washington prefería incautarlo antes que hundirlo.

BBC Verify analizó imágenes publicadas por Russia Today, supuestamente tomadas a bordo de un petrolero, que mostraban un barco a lo lejos que coincide con el perfil de un guardacostas clase Legend de la Guardia Costera estadounidense.

También el martes, el Comando Sur del ejército estadounidense publicó en redes sociales que "continúa dispuesto a apoyar a nuestras agencias gubernamentales asociadas en la lucha contra los buques y actores sancionados que transitan por esta región".