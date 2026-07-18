EE.UU. da por finalizada nueva ofensiva contra Irán y mantiene bloqueo naval en sus puertos

El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció el término de la última fase de una nueva ofensiva militar contra Irán, luego de siete noches consecutivas de ataques dirigidos contra instalaciones vinculadas a las capacidades defensivas y logísticas de Teherán.

Según informó el organismo militar, las operaciones de este viernes 17 de julio concluyeron tras alcanzar una serie de objetivos considerados estratégicos por Washington.

Entre ellos figuran centros de vigilancia, infraestructura logística militar, depósitos subterráneos de armamento y capacidades marítimas, de acuerdo con el comunicado difundido por el Centcom.

Para ejecutar los ataques, Estados Unidos utilizó una combinación de aviones de combate, drones, buques de guerra y otros recursos militares desplegados en la zona.

El organismo aseguró que continuará cumpliendo su misión por instrucción del presidente Donald Trump y reafirmó que mantendrá la presión sobre Teherán. En ese contexto, sostuvo que sigue aplicando "plenamente un bloqueo naval contra los puertos iraníes".

Asimismo, el Centcom afirmó que "más de 50.000 militares estadounidenses están desplegados en todo Oriente Próximo y permanecen vigilantes, letales y preparados", asegurando que las fuerzas estadounidenses mantienen plena capacidad operativa para responder ante cualquier eventualidad.

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