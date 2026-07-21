EE.UU. concede la residencia permanente a Eduardo Bolsonaro, condenado por coacciones a la justicia en Brasil

El Gobierno de Estados Unidos concedió la residencia permanente a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien fue condenado a cuatro años de prisión por coacciones a la justicia en el marco de la investigación por el presunto intento de golpe de Estado vinculado a su padre.

La información fue dada a conocer por el periodista brasileño Paulo Figueiredo, cercano al entorno de la familia Bolsonaro y también investigado por su presunta participación en la misma causa.

A través de redes sociales, Figueiredo felicitó a Eduardo Bolsonaro por la obtención de la "green card", documento que permite residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

"¡Te lo mereces! Aquí, en la tierra de los libres, estás protegido. Seguiremos juntos luchando para que Brasil no tenga más exiliados y para que nuestro pueblo también se libere del yugo de este régimen", ha dicho, y ha explicado que se le ha concedido la residencia a Eduardo por sus "habilidades extraordinarias".

Asimismo, Figueiredo agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al resto de su administración por haber facilitado el proceso.

"En ese sentido, Figueiredo ha dado las gracias al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al resto de la administración estadounidense por haber hecho esto posible. ¡Qué lleguen más buenas nuevas!", ha expresado este bloguero, residente en Estados Unidos y nieto del dictador brasileño João Figueiredo.

Eduardo Bolsonaro fue condenado hace poco más de un mes a cuatro años de cárcel en régimen semiabierto y a ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, tras ser declarado culpable de coacciones contra la justicia brasileña en la causa que investiga el presunto intento de golpe de Estado. Su padre, Jair Bolsonaro, cumple actualmente una condena de 27 años de prisión.

Según la sentencia, Eduardo Bolsonaro lideró desde Estados Unidos una estrategia para obstaculizar la investigación contra su padre, la que incluyó, entre otros aspectos, los aranceles impuestos por Washington a las exportaciones brasileñas, la suspensión de visados para miembros del Gobierno y las sanciones contra el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quien encabeza la investigación.

De acuerdo con medios brasileños, Eduardo Bolsonaro había solicitado la residencia permanente hace más de un año, aunque el beneficio recién le fue concedido este mes.

Tras conocerse la decisión, el hijo del exmandatario afirmó sentirse protegido en territorio estadounidense y volvió a cuestionar la actuación del magistrado brasileño.

"Solo puedo agradecer a la administración Trump por su consideración. Seguí el proceso, cumplí con los requisitos y ahora ha llegado el resultado. Vine a Estados Unidos con la intención de pasar solo unos días y terminé teniendo que exiliarme debido a la persecución en Brasil", ha indicado en declaraciones al portal Metrópoles.

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