EE.UU. afirma que transfirió a Venezuela más de US$12 mil millones por sus exportaciones petroleras y de otros recursos

El gobierno de EE.UU. aseguró que transfirió a Venezuela más de US$12.000 millones procedentes de las exportaciones de petróleo y sus derivados, mientras que una pequeña parte de los ingresos provino de la venta de minerales y fertilizantes, según un informe del Departamento de Estado publicado este jueves.

Tras la captura de Nicolás Maduro en enero de este año, Washington anunció que asumiría el control de la comercialización del petróleo venezolano y de los ingresos obtenidos por sus exportaciones.

El dinero se depositó inicialmente en una cuenta bancaria en Catar, bajo control estadounidense, pero a finales de enero el país norteamericano trasladó los fondos a una cuenta de Citibank, en Nueva York.

Entre el 3 de enero, fecha de la intervención militar estadounidense, y el 30 de septiembre, US$12.260 millones fueron depositados en la cuenta.

Según el informe, la mayor parte del dinero fue transferido a Venezuela poco después de ser depositado.

Pero al 30 de septiembre, fecha de cierre del período analizado, la cuenta todavía tenía un saldo de cerca de US$170 millones.

"Todos los fondos y los ingresos procedentes de los recursos naturales administrados bajo este programa constituyen activos soberanos de la República Bolivariana de Venezuela, mantenidos y gestionados exclusivamente en beneficio del pueblo venezolano", señala el documento.