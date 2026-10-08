EE.UU. advierte riesgo de una "escalada peligrosa" en Ucrania y señala posibles sabotajes contra aliados de la OTAN

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, avisó este jueves del riesgo de una "escalada peligrosa" en Ucrania, tras el recrudecimiento de los ataques rusos en los últimos días, apuntando a que la guerra se puede extender por la región tras advertir de posibles sabotajes contra aliados de la OTAN.

"Esta es una guerra extremadamente peligrosa porque en este momento parece encontrarse en un punto muerto. Y los puntos muertos son muy peligrosos", afirmó el jefe de la diplomacia norteamericana que avisó que estos escenarios solo se resuelven a través de una salida negociada o cuando una de las partes "escala" el conflicto.

"Una de las partes, la otra o ambas intensifican lo que están haciendo para intentar doblegar a la otra parte y romper el punto muerto", afirmó y recalcó que resulta "muy peligroso" en el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania "porque esa escalada podría acabar convirtiéndose en una campaña de sabotaje en países vecinos que son miembros de la OTAN".

"Podrían ser muchas otras cosas que podrían ocurrir y que transformarían rápidamente lo que es una guerra entre dos países en un conflicto regional mucho más amplio y mucho más peligroso", señaló y avisó de una espiral regional de la guerra.

Rubio recalcó así que esta situación es la que debe llevar "a ambas partes a sentarse a la mesa y estar dispuestas a negociar un acuerdo que ponga fin a esta guerra".

"En última instancia, no creemos que exista una solución militar para este conflicto, para esta guerra. Creemos que esta guerra debe terminar mediante un acuerdo negociado, cuanto antes mejor, y Estados Unidos está preparado para facilitarlo", reiteró.

El secretario de Estado norteamericano de todos modos avisó de que Washington tampoco va a "invertir en procesos inútiles" si ni se producen avances. "En muchos casos, se ha demostrado que eso es contraproducente. Nos gustaría mucho ver un acuerdo negociado para esta guerra que sea permanente, duradero y justo. Y eso es a lo que estamos comprometidos a seguir trabajando", aseguró.

Al menos 33 personas murieron y otra veintena más resultaron heridas este jueves como consecuencia de un ataque del Ejército ruso en la ciudad ucraniana de Kramatorsk, unos ataques que se suman a otra oleada de bombardeos que dejaron otra treintena de muertos este miércoles en la región de Chernígov que llevó a las autoridades a declarar el día de luto nacional.

(Imagen: Emilio Morenatti /AP/ SIPA)

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