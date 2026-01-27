Ecuador envía nota de protesta a EE.UU. por un intento de ingreso de agentes del ICE en su consulado en Minneapolis

Durante unos pocos segundos se oye cómo las voces de ambos hombres con sus correspondientes advertencias se superponen, mientras la puerta se mantiene abierta y se ve en la calle a otro hombre uniformado.

En las últimas semanas, Minneapolis ha sido el foco del debate sobre la dura campaña de deportación puesta en marcha por el gobierno del presidente Donald Trump, cuya ejecución se ha traducido en grandes despliegues de agentes de ICE en algunas ciudades con miras a la detención de inmigrantes indocumentados.

El gobierno afirma que estos despliegues son necesarios pues supuestamente se trata de personas peligrosas.

Sus críticos, sin embargo, señalan que en muchos casos se trata de ciudadanos pacíficos que son detenidos en procedimientos en los que se hace un uso excesivo de la fuerza, por lo que en algunos lugares se han organizado protestas ciudadanas.

En ese contexto, las tensiones han crecido especialmente en Minneapolis donde en las últimas semanas dos ciudadanos estadounidenses que se oponían a los operativos de ICE y de la Patrulla Fronteriza han muerto a tiros a manos de agentes de esas agencias gubernamentales.

El más reciente de ellos fue Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos que murió el sábado pasado tras recibir varios disparos de un agente migratorio.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) afirmó que Pretti fue abatido tras acercarse a agentes de la Patrulla Fronteriza portando una pistola semiautomática de 9 milímetros, sin especificar si la blandió.