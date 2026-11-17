Dos fuertes sismos se registraron en Indonesia entre el lunes 16 y la madrugada de este martes 17 de noviembre, con magnitudes de 6,6 y 6,8, según los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y las autoridades sísmicas de ese país asiático.

El primero de los movimientos fue localizado en el mar de Banda, a unos 151 kilómetros al oeste-suroeste de Tual, en las islas Molucas. El USGS informó que alcanzó una magnitud de 6,6 y tuvo una profundidad de 35 kilómetros.

El segundo evento ocurrió en las proximidades de las islas Tanimbar, al sureste del archipiélago de las Molucas. Según el organismo indonesio BMKG, el sismo registró una magnitud de 6,8 y una profundidad de 97 kilómetros, con epicentro en las coordenadas 6,12 grados de latitud sur y 131,63 grados de longitud este.

Uno de los antecedentes más relevantes tras estos movimientos fue entregado por el sistema de alerta de tsunamis de Indonesia, que descartó que el segundo terremoto tuviera capacidad para generar un tsunami que afectara la región del océano Índico.

Por su parte, el USGS asignó al primer movimiento una clasificación PAGER verde, asociada a una baja estimación de consecuencias en términos de víctimas y pérdidas económicas. De hecho, hasta los reportes disponibles no existía confirmación oficial de daños materiales ni de personas afectadas por ambos terremotos.

Cabe señalar que Indonesia –al igual que Chile– forma parte del "Cinturón de Fuego del Pacífico", una zona caracterizada por una intensa actividad sísmica y volcánica, producto de la interacción y desplazamiento de distintas placas tectónicas. Esta condición geográfica explica la frecuente ocurrencia de terremotos en el archipiélago.

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