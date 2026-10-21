Dos buques petroleros fueron alcanzados por "proyectiles de origen desconocido" en el Golfo Pérsico

El centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (Ukmto, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica, informó de dos incidentes con buques en el Golfo Pérsico que fueron alcanzados por proyectiles de origen desconocido.

Uno de los altercados se vivió a 30 millas náuticas, unos 55 kilómetros, al sureste de Al Faw, en Irak, después de que el capitán informara de que la embarcación había sido alcanzada por un proyectil de origen desconocido.

"Toda la tripulación está a salvo y que no se han notificado daños ni impacto medioambiental", detalló la entidad de vigilancia marítima.

Por otra parte, el segundo incidente tuvo lugar a 11 millas náuticas, unos 20,3 kilómetros, al oeste de Buja, Omán, donde las autoridades locales informaron de que otro petrolero "ha sido alcanzado por un proyectil de origen desconocido", provocando un incendio que ya ha sido "extinguido".

"El buque petrolero se encuentra actualmente fondeado. Se informa de que toda la tripulación está a salvo", indicó Umkto, que pidió a los buques que naveguen por la zona que actúen con precaución y comuniquen cualquier actividad sospechosa.

(Imagen referencial: (Amirhosein Khorgooi/AP)

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