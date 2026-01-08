Donald Trump y Gustavo Petro dialogan por primera vez en medio de escalada de tensión: mandatarios acordaron reunirse

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que próximamente recibirá a su homólogo colombiano Gustavo Petro, con quien mantuvo una conversación telefónica después de que el inquilino de la Casa Blanca haya amenazado con una eventual intervención militar en dicho país.

"Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido", señaló en su plataforma Truth Social, donde manifestó su agradecimiento por la "llamada y su tono".

El neoyorkino afirmó que "espero reunirme con él próximamente", un encuentro que tendrá lugar en la Casa Blanca y en el que están trabajando el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio.

La llamada trascendió poco antes de que Petro se haya dirigido a la nación desde la Plaza de Bolívar de la capital colombiana, Bogotá, donde advirtió que la "crisis diplomática, llamémosla verbal por ahora, que ha estallado entre Estados Unidos y Colombia" se debe a sectores políticos.

"Los mismos políticos que son responsables de tener relaciones con el narcotráfico y haber hecho trizas la paz como ellos dicen, y haber condenado a Colombia a las mayores alturas de hoja de coca", señaló ante cientos de manifestantes.

El colombiano confirmó que la conversación telefónica tuvo lugar antes ponerse en camino a la citada concentración: "Hoy hemos hablado por primera vez desde que (Trump) es presidente. Me demoré en llegar aquí porque solo antes de llegar se terminó la llamada".

Durante el intercambio, Petro solicitó a Trump que "se restablezcan las comunicaciones entre cancillerías y presidentes" y en este sentido advirtió que "si no se dialoga, hay guerra". "Nos lo ha enseñado la historia de Colombia", dijo.

Los dos dirigentes abordaron "Venezuela y el tema de narcotráfico" en una llamada de alrededor de una hora en la que Petro defendió los "resultados" de la lucha contra el tráfico de drogas en Colombia y que "la sustitución de cultivos (de coca) voluntaria da más éxitos (...) que la sustitución forzada con glifosato".

Además, el colombiano reivindicó que "llevo 20 años arriesgando mi vida luchando contra traquetos de alto poder y políticos aliados de ellos". "Le dije (a Trump que) muchos de los políticos que han llegado al estado de Florida y Washington tienen relaciones con el narcotráfico", agregó.

