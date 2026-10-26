Donald Trump tras triunfo de Lula en presidenciales de Brasil: "Me pareció otra elección amañada"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este lunes que las elecciones presidenciales en Brasil del domingo no fueron limpias.

"Yo no tomé partido, pero me pareció otra elección amañada", dijo sobre los comicios en los que el actual gobernante de izquierda Luiz Inacio Lula da Silva logró imponerse sobre el candidato derechista Flávio Bolsonaro.

"Las elecciones tienen que ser incuestionables, y a mí me pareció que se vio muy mal", agregó sin ofrecer argumentos concretos para sustentar sus afirmaciones.

Sin embargo, cuando se le preguntó si quería "hacer algo en relación con las elecciones en Brasil", señaló: "yo no estoy gobernando Brasil. Estoy gobernando Estados Unidos".

También dijo que se lleva muy bien con Lula, pero que la prórroga que mantuvo los comicios abiertos más allá de la hora esperada "fue muy extraña".

Lula logró un triunfo histórico al convertirse en el primer candidato desde el regreso de la democracia en Brasil que, tras ser derrotado en la primera vuelta, logra recuperarse y vencer en el balotaje.

Con el 100% de los votos escrutados por el Tribunal Superior Electoral (TSE), Lula obtuvo el 51,7% de los votos, mientras que Bolsonaro recibió el 48,2%.