Donald Trump tilda a Noruega de "país de mierda" tras no recibir el Premio Nobel de la Paz 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra Noruega y la calificó como "país de mierda", en medio de su profundo malestar por no haber recibido el Premio Nobel de la Paz 2026, que fue otorgado a la jurista sudafricana Navanethem Pillay.

Durante un mitin celebrado en Port Huron, Míchigan, previo a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, Trump justificó su rechazo a recibir inmigrantes noruegos y manifestó su preferencia por ciudadanos de Dinamarca, vinculando su postura con la decisión del Comité Noruego del Nobel.

"No quiero a nadie de Noruega. No quiero tener nada que ver con Noruega (...) Francamente, Noruega apesta. Se ha convertido en un país de mierda, en realidad", ha espetado el mandatario ante sus seguidores, antes de agregar que él ha "resuelto ocho guerras", con "dos más en camino".

"He detenido la amenaza nuclear de Irán", ha agregado el inquilino de la Casa Blanca, antes de reprochar que su predecesor, Barack Obama, recibiera el Nobel de la Paz pocas semanas después de llegar a la Casa Blanca en 2009, sin saber "por qué lo consiguió". "Aún no tiene ni idea de por qué lo recibió", ha añadido.

Por otra parte, Trump destacó el gesto de la opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, quien, según relató, le entregó su propia medalla después de asegurar que Trump "ha puesto fin a muchas guerras y se merece el Premio Nobel de la Paz más que cualquier otra persona".

En respuesta a las declaraciones del mandatario estadounidense, el ministro de Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, recordó que Trump "sabe muy bien que el Comité del Nobel es independiente". "Se lo hemos recordado, por si alguien lo duda, y sigue siendo el caso", manifestó en declaraciones a la emisora noruega NRK.

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