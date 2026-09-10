Donald Trump promete pago de 5.000 dólares a ciudadanos adultos si republicanos ganan las elecciones de medio término

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que entregará "un dividendo de 5.000 dólares a cada ciudadano adulto de Estados Unidos" si el Partido Republicano gana la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado tras las elecciones de medio término, que se realizarán el martes 3 de noviembre.

"Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, repartiré un dividendo de 5.000 dólares a cada ciudadano adulto de Estados Unidos", afirmó durante un discurso realizado en el marco de la convención republicana celebrada en Dallas, Texas.

El mandatario justificó la capacidad de su Administración para asumir este eventual pago debido al "tremendo éxito económico" que, según afirmó, ha alcanzado su Gobierno, además de la "enorme fortaleza y prosperidad económica" de Estados Unidos.

Trump realizó este anuncio durante un discurso de marcado carácter electoral, en el que destacó los "miles de dólares en los bolsillos de las familias trabajadoras" que, según sostuvo, han sido posibles gracias a "los mayores recortes de impuestos en la historia" de Estados Unidos.

Entre estas medidas mencionó los recortes tributarios aplicados a "las propinas, sobre las horas extra y sobre la Seguridad Social para nuestros maravillosos mayores".

Asimismo, destacó que su Gobierno ha permitido "que los pagos de intereses sean deducibles de sus impuestos sobre la renta", una medida que calificó como "fantástica" para la industria automotriz.

En ese sentido, aseguró que la industria automotriz estadounidense "está batiendo récords" y afirmó que "Estamos construyendo plantas automotrices por todo Estados Unidos". "Estamos construyendo plantas automotrices por todo Estados Unidos", reiteró, antes de señalar que lo están haciendo "por todas partes".

Durante el mismo discurso, el Presidente estadounidense también prometió "mantener los impuestos bajos", alcanzar "la independencia energética (...) e, incluso, el dominio energético", además de continuar respaldando a las Fuerzas Armadas, la Policía y otras fuerzas de seguridad.

"Sobre todo, y creo que esto es muy importante porque se cierne una nube enfermiza y de pura locura sobre nuestro país, debemos asegurarnos de derrotar al comunismo en Estados Unidos", afirmó Trump al cerrar su intervención, antes de llamar a votar "por la libertad estadounidense".

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