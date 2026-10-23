Donald Trump insiste en que podría postular a un tercer mandato en 2028 y reitera que le "robaron" las elecciones de 2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de competir por un tercer mandato en 2028. Durante un mitin en Iowa, el mandatario aseguró que tendría derecho a presentarse nuevamente porque, según su versión, las elecciones de 2020 fueron manipuladas para impedir su continuidad en la Casa Blanca.

Sus declaraciones se produjeron horas después de que evitara confirmar si respaldará al actual vicepresidente, JD Vance, como posible sucesor de cara a los próximos comicios presidenciales.

Durante el encuentro con sus simpatizantes, Trump abordó la disposición constitucional que limita a dos los mandatos de un presidente estadounidense. En un primer momento, reconoció que la normativa parece impedirle volver a competir.

"Creo que la ley dice que no se me permite volver a presentarme. He estudiado esa frase (...) Lamentablemente, es bastante concisa y no hay mucho margen de maniobra", señaló.

Sin embargo, el mandatario posteriormente justificó la posibilidad de una nueva candidatura al insistir en sus denuncias sobre las elecciones de 2020, en las que fue derrotado por Joe Biden.

"Nos hicieron trampa en la segunda porque ganamos tres veces. Así que creo que tengo derecho a volver a presentarme. Creo que tengo derecho a presentarme de nuevo porque hicieron trampa. Amañaron la elección", afirmó.

DENUNCIAS DE FRAUDE

Trump ha sostenido reiteradamente que las elecciones presidenciales de 2020 estuvieron marcadas por un fraude generalizado que le habría arrebatado la victoria. Sin embargo, las impugnaciones presentadas tras esos comicios no lograron demostrar las irregularidades que denunciaba, mientras que las autoridades electorales y judiciales validaron los resultados.

Las acusaciones del entonces presidente también marcaron el escenario político que desembocó el 6 de enero de 2021 en el asalto al Capitolio de Estados Unidos. Ese día, una multitud de sus seguidores irrumpió violentamente en la sede del Congreso, en Washington, mientras se desarrollaba la certificación de la victoria electoral de Biden.

La Constitución estadounidense, a través de la Enmienda 22, establece que una persona no puede ser elegida presidente más de dos veces. Trump, quien ganó las elecciones de 2016 y 2024, ha vuelto a plantear la posibilidad de buscar un nuevo mandato, aunque sus propias declaraciones reconocen que existe una restricción constitucional expresa.

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