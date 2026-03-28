Donald Trump endurece su ofensiva contra Cuba y asegura que la isla es la siguiente

Durante un acto público en la ciudad de Miami, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una severa advertencia dirigida directamente al gobierno de La Habana. En el marco de la actual ofensiva militar que Washington lidera contra Irán, el mandatario republicano aseguró que "Cuba es la siguiente", reafirmando su postura de presionar por una transformación del régimen político en la isla mediante el uso de la fuerza.

El jefe de Estado norteamericano hizo hincapié en el robustecimiento de sus tropas durante su gestión. "Construí este gran Ejército y dije 'no tendremos que usarlo nunca', pero a veces hay que usarlo. Y Cuba es la siguiente", sentenció Trump ante la audiencia. Tras estas declaraciones, el magnate neoyorquino bromeó con los presentes, solicitando de forma irónica a los reporteros que omitieran sus palabras: "Por favor, por favor, por favor, medios, ignoren esta declaración", señaló antes de ratificar nuevamente su advertencia sobre el futuro de la nación caribeña al concluir su intervención.

Esta no es la primera vez que el ocupante de la Casa Blanca se refiere en estos términos a la situación en el Caribe. Apenas la semana pasada, el líder estadounidense manifestó que para él sería un "honor" el hecho de "tomar Cuba". Dicha expresión alude a su estrategia de obligar a las autoridades de la isla a negociar un nuevo acuerdo o, en su defecto, propiciar una intervención de carácter más directo.

El escenario actual está marcado por meses de fricciones bilaterales y hostilidades diplomáticas. Mientras Washington mantiene sus amenazas constantes, desde La Habana responsabilizan a la administración Trump por la crisis energética que afecta al territorio. Este conflicto se agudizó en enero pasado, cuando el gobierno de EE.UU. advirtió con la aplicación de aranceles a cualquier nación que suministrara o comercializara petróleo con Cuba.

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