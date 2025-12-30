Donald Trump confiesa que habló "recientemente" con Nicolás Maduro, aunque asegura que "no salió mucho de eso"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que habló "muy recientemente" con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, aunque la conversación no fue lo suficientemente fructífera para rebajar las tensiones entre ambos países.

"Hablé con él muy recientemente, pero no salió mucho de eso", expresó en declaraciones a la prensa junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el marco de un encuentro bilateral en su residencia en Mar-a-Lago, en el estado de Florida.

Asimismo, Trump detalló ante la prensa que hace una semana las fuerzas estadounidenses atacaron un muelle donde se cargaban presuntas drogas en embarcaciones y que se produjo una "gran explosión".

"Atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona. Es la zona de implementación", resaltó, aunque sin entregar más detalles al respecto.

Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Defensa han confirmado de momento el presunto ataque ni han proporcionado detalles sobre la ubicación de este lugar o qué papel juega en el tráfico de drogas en la región, aunque de confirmarse podría ser el primer ataque directo contra territorio venezolano.

PURANOTICIA