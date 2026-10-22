Donald Trump asegura que la paz en Ucrania está más cerca que nunca y revela negociaciones directas con Vladimir Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que mantiene negociaciones directas con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra en Ucrania, y aseguró que una solución al conflicto está "quizá ahora más cerca de lo que hemos estado nunca".

Durante una mesa redonda celebrada en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense sostuvo que las conversaciones con Moscú están avanzando y que China también participa en los esfuerzos diplomáticos. En ese contexto, recordó la reciente visita del presidente chino, Xi Jinping, a Estados Unidos.

"El hecho es que a ambos (Rusia y China) les gustaría ver la guerra resuelta. Así que estamos en el proceso de hacer eso con Rusia, y tenemos a China que también está involucrada", afirmó Trump.

El presidente también relacionó los contactos diplomáticos con la reciente liberación del ciudadano estadounidense Stephen Hubbard, quien se encontraba detenido en Rusia. Según relató, planteó el caso directamente a Putin durante una conversación telefónica en la que abordaron la posibilidad de alcanzar la paz en Europa del Este.

"Estaba hablando con Vladimir Putin sobre la resolución de su guerra con Ucrania (...) y le mencioné: '¿Podrías dejar salir a Stephen Hubbard, por favor?'. Y él accedió a hacerlo", contó.

Consultado por la prensa sobre las declaraciones del enviado especial estadounidense Witkoff, quien calificó a Putin de "humanitario" tras la liberación de Hubbard en San Petersburgo, Trump evitó respaldar directamente esa descripción, aunque justificó el tono conciliador de las conversaciones.

"Supongo que se podría decir para ese propósito en particular, por permitir la salida de un hombre que pensaba que iba a estar en prisión de por vida. Pero no diría nada ni en un sentido ni en otro", respondió.

Trump defendió su estrategia diplomática y criticó a quienes le han exigido adoptar medidas más duras contra Moscú, argumentando que una escalada podría perjudicar los esfuerzos para terminar con la guerra.

"Lo último que quiero hacer es arruinar los planes cuando estamos cerca de resolver una guerra. Lo último que vas a hacer es algo horrendo", sostuvo.

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