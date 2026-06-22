Donald Trump asegura que Irán aceptará "inspecciones exhaustivas" de sus armas para "garantizar la honestidad nuclear"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las autoridades de Irán accederán a someterse a inspecciones "exhaustivas" de armas nucleares, como parte del acuerdo preliminar firmado por Washington y Teherán la semana pasada para cesar las hostilidades y reabrir el paso de Ormuz.

"Todo el mundo es plenamente consciente de que Irán aceptará someterse a inspecciones exhaustivas de sus armas con el fin de garantizar la 'honestidad nuclear' a largo plazo", declaró en un escueto mensaje en sus redes sociales.

Su mensaje llega después de que el 'número dos' de la Casa Blanca, JD Vance, haya destacado entre los "avances" logrados en los contactos con Irán celebrados en Suiza, que el país asiático permitirá el regreso de las inspecciones nucleares del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), por primera vez desde el ataque del pasado 28 de febrero, en unos trabajos que ha sugerido que serán inmediatos.

"Anoche, sobre las dos de la madrugada, intentamos llamar a algunos inspectores. Como es de esperar, a esas horas no había mucha gente contestando al teléfono. Pero creemos que algunas de esas conversaciones con los inspectores y con el OIEA podrían tener lugar incluso hoy mismo", detalló en rueda de prensa desde Burgenstock, el resort de lujo donde se han reunido Estados Unidos e Irán con mediación de Pakistán y Qatar.

En todo caso, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismaeil Baqaei, apuntó en declaraciones a la agencia de noticias IRNA que las relaciones del país asiático con el OIEA continuarán "con normalidad y de acuerdo con la aprobación de la Asamblea Consultiva Islámica y las decisiones del Consejo Supremo de Seguridad Nacional".

Mientras, fuentes oficiales iraníes citadas por IRNA indicaron además que las conversaciones con Estados Unidos en Suiza no incluyeron el programa nuclear iraní ni Teherán aceptó nuevos compromisos al respecto.

(Imagen: AP)

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