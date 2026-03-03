Donald Trump asegura que EE.UU. puede “librar guerras eternamente” y presume municiones casi ilimitadas

El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos "puede librar guerras eternamente y con mucho éxito" con las reservas de municiones con las que cuenta en los rangos medio y medio-alto. Previamente, dijo que la guerra junto a Israel contra Irán puede durar entre cuatro y cinco semanas, aunque Washington tiene capacidad para más.

"Las reservas de municiones de Estados Unidos, en el rango medio y medio-alto, nunca han sido tan altas ni mejores. Como me han dicho hoy (lunes), contamos con un suministro prácticamente ilimitado de estas armas", ha presumido el inquilino de la Casa Blanca antes de defender que "se pueden librar guerras eternamente, y con mucho éxito, utilizando únicamente estos suministros", que ha descrito como "mejores que las mejores armas de otros países".

Pese a ello, el magnate republicano ha afirmado que el país no se encuentra "donde quiere estar" en el rango más alto, pese a tener "un buen suministro". "Mucho armamento adicional de alta calidad se almacena en países remotos", ha alegado, antes de criticar a su predecesor, el demócrata Joe Biden, por "dedicar todo su tiempo y el dinero de nuestro país a dárselo todo", "cientos de miles de millones de dólares", al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

"Regaló gran parte de las armas de alta gama (¡gratis!), no se molestó en reemplazarlas", ha insistido en su crítica a Biden. "Afortunadamente, reconstruí el Ejército en mi primer mandato (previo al de Biden) y sigo haciéndolo", ha señalado, antes de concluir que "Estados Unidos está abastecido y listo para ganar a lo grande".

Sus declaraciones llegan apenas un día después de estimar la duración de la campaña militar contra Irán entre cuatro y cinco semanas, aunque señalando que Washington tiene la "capacidad" de sostener la llamada Operación Furia Épica durante "mucho más" tiempo.

En esta línea, el Ejército estadounidense ha avanzado que "seguirá" actuando contra las "amenazas inminentes" que atribuye a Teherán tras atribuirse la destrucción de múltiples instalaciones "de mando" de la Guardia Revolucionaria de Irán, además de distintas localizaciones de defensa y lanzamiento de ataques aéreos.

Con todo, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha asegurado que "de ninguna manera" el país norteamericano va a verse envuelto en una guerra "de varios años", recordando sus intervenciones militares de décadas en Afganistán e Irak.

