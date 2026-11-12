Donald Trump asegura que EE.UU. "no necesita" alcanzar un acuerdo de paz con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que Washington "no necesita" alcanzar un acuerdo de paz con Irán y pidió a su vicepresidente, JD Vance, que se centre en "la corrupción y la delincuencia masivas" en ciudades y estados del país norteamericano bajo control del Partido Demócrata.

"He pedido al vicepresidente Vance que centre toda su atención en la corrupción y la delincuencia masivas que tienen lugar en ciudades y estados gobernados por los demócratas en todo Estados Unidos", señaló, antes de afirmar que "los estados 'azules'", entre ellos Minesota, California e Illinois, son "desastres corruptos y mal gestionados".

Así, afirmó que "cada mes se roban miles de millones de dólares". "Nuestro presupuesto podría equilibrarse rápidamente si se pone fin a esta actividad delictiva a gran escala. La corrupción corre por las venas de la cúpula demócrata", denunció en un mensaje publicado en redes sociales.

"No necesitamos ningún acuerdo con Irán; esos tiempos ya quedaron muy atrás", argumentó. "Tenemos su dinero, cientos de miles de millones de dólares, y tenemos su estrecho", remarcó, en referencia al bloqueo impuesto por Estados Unidos en Ormuz.

El mensaje fue publicado apenas unos días después de que el propio Trump destacara que "hay un avance hacia el final de este conflicto". "Creo que va a terminar bastante pronto", sostuvo, al tiempo que destacó que "la acción militar no parece algo muy necesario", en medio de las labores de mediación de Pakistán y Qatar.

(Imagen: AP Photo)

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