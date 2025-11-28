Donald Trump anunció que se paralizará la migración a EE.UU. desde países del "tercer mundo"

El jueves, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció que volvería a examinar las tarjetas de residencia (green cards) expedidas a personas que habían emigrado a Estados Unidos desde 19 países. La agencia no mencionó explícitamente el ataque del miércoles.

Cuando la BBC preguntó a USCIS qué países figuraban en la lista, la agencia hizo referencia a una proclamación de junio de la Casa Blanca que incluía a Afganistán, Cuba, Haití, Irán, Somalia y Venezuela . No se dieron más detalles sobre cómo sería la reexaminación.

La contundente publicación de Trump del jueves por la noche fue aún más lejos, prometiendo "poner fin a todas las prestaciones y subsidios federales a los no ciudadanos" .

El presidente alegó que esto "permitiría al sistema estadounidense recuperarse por completo" de las políticas que habían erosionado los "beneficios y las condiciones de vida" de muchos estadounidenses.

"PAÍSES DEL TERCER MUNDO"

En la publicación, el presidente también culpó a los refugiados de causar la "disfunción social en Estados Unidos" y prometió expulsar a "cualquiera que no sea un activo neto" para Estados Unidos.

La publicación en Truth Social, que Trump presentó como un "saludo feliz de Acción de Gracias", estaba llena de mensajes en contra de los inmigrantes.

El mandatario afirmó que "cientos de miles de refugiados de Somalia se estaban apoderando por completo del otrora gran estado de Minnesota" y apuntó especialmente a los legisladores demócratas del estado.

"Detendré de forma permanente la migración procedente de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo", escribió Trump.

La expresión "tercer mundo" es un término que se utilizaba en el pasado para describir a los países más pobres y en vías de desarrollo. La Casa Blanca y el USCIS aún no han dado más detalles sobre el plan.

El presidente ya había impuesto una prohibición de viajar a EE.UU. a los ciudadanos de Afganistán y otros 11 países, principalmente de África y Asia, a principios de este año. Durante su primer gobierno se promulgó otra prohibición de viaje dirigida a varios países de mayoría musulmana.

La ONU respondió a las palabras de Trump instando a su gobierno a respetar los acuerdos internacionales relativos a los solicitantes de asilo.