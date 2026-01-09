Donald Trump afirma que su "propia moralidad" es el único límite a su poder militar: "No necesito al Derecho Internacional"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su "propia moralidad" es el único límite a su poder como comandante en jefe, y que no necesita el Derecho Internacional para atacar otros países, después de las críticas a la operación militar en Venezuela.

En una entrevista con el diario The New York Times, consultado sobre si existían límites a su poder más allá de Estados Unidos, Trump respondió que "sí, hay una cosa: mi propia moralidad, mi propia mente. Es lo único que puede detenerme". "No necesito al Derecho Internacional", agregó.

Durante la entrevista, Trump mencionó el "éxito" de su ataque al programa nuclear iraní, la rapidez con la que acabó con la imagen visible del Gobierno venezolano, y sus planes sobre Groenlandia. En cuanto a este último tema, se negó a responder si prefiere conseguir este territorio autónomo de Dinamarca o preservar la OTAN.

Sobre por qué necesita poseer esta isla, sostuvo que "es lo que psicológicamente se necesita para el éxito", puesto que "la propiedad te da algo que no se puede hacer con un contrato de arrendamiento o un tratado". "La propiedad es muy importante", dijo.

En su opinión, la importancia de la soberanía y las fronteras nacionales es menor que el papel de Estados Unidos como protector de Occidente. Asimismo, desestimó la idea de que el presidente de China, Xi Jinping, o que el de Rusia, Vladimir Putin, puedan usar una lógica similar a la suya en detrimento de Estados Unidos.

