Domo de calor: El fenómeno que causa temperaturas extremas como las que se están registrando en Europa

Países de Europea occidental y central -entre ellos España, Francia y Reino Unido- han emitido alertas rojas debido a que se prevé que en los próximos días se intensifique una ola de calor con temperaturas que superarán los 40 °C.

Más de la mitad de las regiones de Francia se encuentran actualmente bajo el nivel máximo de alerta meteorológica y se ordenó el cierre de cientos de escuelas.

El país galo registró el día más caluroso desde que existen registros (44.3ºC en Pissos, Landes), al tiempo que se ha confirmado la muerte por ahogamiento de al menos 40 personas mientras nadaban en zonas sin vigilancia en los últimos días.

La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) advirtió esta semana de temperaturas "extremadamente altas" para la época —entre cinco y diez grados por encima de lo habitual—, con algunas zonas que podrían alcanzar los 44 °C.

Se ha emitido una alerta roja para el País Vasco, donde se prevé que las máximas en San Sebastián lleguen a los 40 °C, casi el doble del promedio para esta época del año.

El servicio meteorológico del Reino Unido (Met Office) emitió una inusual alerta roja por calor para el miércoles y el jueves en partes de Inglaterra y Gales, ante previsiones que apuntan a que las temperaturas podrían llegar a los 38 °C en algunas zonas.

Las autoridades de Alemania, Italia, Suiza y Luxemburgo han emitido advertencias rojas similares.