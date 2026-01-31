Dolor en Hollywood: Culkin recuerda a O’Hara tras su fallecimiento a los 71 años

El fallecimiento de Catherine O’Hara provocó una ola de reacciones en el mundo del cine y la televisión. La actriz canadiense murió a los 71 años, según informaron medios internacionales, dejando un legado que marcó a generaciones.

Entre los homenajes más comentados estuvo el de Macaulay Culkin, quien dedicó un emotivo mensaje público a la intérprete con quien compartió uno de los vínculos más recordados del cine familiar: el de madre e hijo en Mi pobre angelito.

A través de redes sociales, el actor publicó una imagen junto a O’Hara tomada con más de tres décadas de diferencia, reflejando el paso del tiempo y el lazo que se mantuvo más allá de la pantalla.

En el texto que acompañó la publicación, Culkin escribió palabras que conmovieron a miles: “Mamá, pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla junto a ti. Te escuché. Pero teníamos mucho más que decir. Te amo. Te veré luego”.

La despedida generó una respuesta masiva en redes sociales, con mensajes de apoyo, recuerdos de la saga y reacciones de seguidores que destacaron el impacto emocional del vínculo entre ambos actores.

Catherine O’Hara desarrolló una carrera destacada en cine y televisión, participando en títulos como Beetlejuice, After Hours y múltiples comedias que consolidaron su prestigio. Sin embargo, su papel como Kate McCallister se convirtió en uno de los más emblemáticos y permanentes de la cultura popular.

La última aparición pública conjunta entre Culkin y O’Hara ocurrió en diciembre de 2023, durante la ceremonia en la que el actor recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un reencuentro que hoy queda como uno de los momentos más significativos de una relación que se extendió por décadas.

