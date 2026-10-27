Diputado del Partido Liberal confirmó que Flávio Bolsonaro partió rumbo al "exilio" en EE.UU.

En medio de la incertidumbre sobre el paradero del excandidato presidencial, Flávio Bolsonaro , este martes venció el plazo establecido por el Supremo Tribunal Federal de Brasil para que el senador entregara sus pasaportes a las autoridades .

Una fuente consultada por BBC News Brasil, bajo condición de anonimato, informó que los pasaportes de Bolsonaro —incluido su pasaporte oficial, obtenido por su condición de senador de la República— fueron cancelados .

Por su parte, la Policía Federal está verificando los puestos de control migratorio para determinar si Flávio Bolsonaro salió del país.

Sin embargo, un diputado del Partido Liberal, fuerza política por la que se presentó el senador ultraderechista, anunció que partió del país rumbo al "exilio" en Estados Unidos.

Mauricio Marcon anunció que el excandidato presidencial "ha tomado un vuelo y se dirige a exiliarse en Estados Unidos" en un vídeo difundido en sus redes sociales, en el que comparó al dirigente con la líder opositora venezolana, María Corina Machado.

Además, mientras circulan versiones de prensa no confirmadas sobre el posible ingreso de Bolsonaro a Argentina, el gobierno de ese país informó al brasileño que no existe registro de una entrada oficial del senador al país a través de un puesto de control migratorio.