Diputado del Partido Liberal confirmó que Flávio Bolsonaro partió rumbo al "exilio" en EE.UU.

En medio de la incertidumbre sobre el paradero del excandidato presidencial, este martes venció el plazo establecido por el Supremo Tribunal Federal de Brasil para que el senador entregara sus pasaportes a las autoridades.
En medio de la incertidumbre sobre el paradero del excandidato presidencial, Flávio Bolsonaro, este martes venció el plazo establecido por el Supremo Tribunal Federal de Brasil para que el senador entregara sus pasaportes a las autoridades.
Una fuente consultada por BBC News Brasil, bajo condición de anonimato, informó que los pasaportes de Bolsonaro —incluido su pasaporte oficial, obtenido por su condición de senador de la República— fueron cancelados.
Por su parte, la Policía Federal está verificando los puestos de control migratorio para determinar si Flávio Bolsonaro salió del país.
Sin embargo, un diputado del Partido Liberal, fuerza política por la que se presentó el senador ultraderechista, anunció que partió del país rumbo al "exilio" en Estados Unidos.
Mauricio Marcon anunció que el excandidato presidencial "ha tomado un vuelo y se dirige a exiliarse en Estados Unidos" en un vídeo difundido en sus redes sociales, en el que comparó al dirigente con la líder opositora venezolana, María Corina Machado.
Además, mientras circulan versiones de prensa no confirmadas sobre el posible ingreso de Bolsonaro a Argentina, el gobierno de ese país informó al brasileño que no existe registro de una entrada oficial del senador al país a través de un puesto de control migratorio.
El gobierno de Javier Milei se pronunció oficialmente este martes por primera vez sobre la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral frente a Flávio Bolsonaro.
El portavoz de la Presidencia argentina, Adrián Ravier, dijo que el gobierno de Milei "tomó nota del resultado electoral de Brasil", tras la victoria de Luiz Inacio Lula da Silva, y añadió que el perdedor de esos comicios, Flávio Bolsonaro, "no ha pedido asilo" en Argentina.
El senador está siendo investigado formalmente en dos casos. Uno de ellos indaga un presunto delito de lavado de dinero que habría cometido en colaboración con el abogado Willer Tomaz —quien, a su vez, es objeto de otra investigación por su posible implicación en el desvío de fondos del Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
La investigación en su contra se dio a conocer poco antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y el caso fue asignado por sorteo al despacho de Alexandre de Moraes.
Las indagaciones surgieron tras el análisis del teléfono móvil de Tomaz —incautado por la policía en otra operación—. Las autoridades examinan posibles irregularidades relacionadas con empresas de pagos digitales, casas de apuestas y contratos vinculados a la Lotería.
Los investigadores señalan movimientos financieros considerados atípicos y vínculos entre empresas del abogado y el sector de las apuestas. También destacan la estrecha relación entre Tomaz y Bolsonaro, la cual incluye viajes internacionales financiados por compañías del empresario.
Además, Flávio Bolsonaro es objeto de una segunda investigación que examina posibles delitos relacionados con la transferencia de más de US$12 millones por parte del Banco Master para financiar la película Dark Horse, un homenaje al expresidente Jair Bolsonaro.
(Imagen: Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO