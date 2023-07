Diputado boliviano propone "militarizar" la frontera con Chile: "Tenemos un problema muy delicado"

El diputado boliviano Gustavo Aliaga (Comunidad Ciudadana), se refirió a los delitos que han ocurrido en la frontera con Chile y manifestó que "estamos a punto de que vamos a tener que militarizar la zona".

Este miércoles, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se reunió con el ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos del Castillo, para abordar temas de seguridad fronterizos y acordaron crear un nuevo registro compartido de vehículos robados.

En esta línea, Aliaga señaló "no voy a decir nada sobre el tema bilateral, pero el tema de nuestra relación vecinal en el norte chileno es la peor, porque no hemos podido controlar y no tenemos relación de veras".

"Ayer escuchaba al ministro que decía 'vamos a hacer la reunión de la comisión mixta', las reuniones de la comisión mixta son técnicas. Aquí tienen que unirse las policías y tiene que haber un proceso de inteligencia, porque realmente hay una mafia que se está movilizando en el norte de Chile y en el sur del Perú", afirmó el legislador.

Asimismo, planteó que "tenemos un problema muy delicado y no nos estamos dando cuenta, y a esto se suma la desconfianza que se le tiene a Bolivia por las cosas que hemos hecho en el sur peruano sobre el tema de la intromisión en asuntos internos y lo que está pasando en el norte argentino".

De esta forma, el parlamentario explicó que en la frontera existe "narcotráfico, migración, vehículos, prostitución y una serie de temas que ya no puede controlar el gobierno” y agregó que “hemos cruzado al otro lado, y la verdad es que no hay ninguna forma hoy día de que se relacionen nuestras policías, nuestra inteligencia a fin de que podamos arreglar".

A juicio de Aliaga "esto no se va a arreglar con reuniones, se va a arreglar con buena voluntad y estamos a punto de que vamos a tener que militarizar la zona porque se están cruzando vehículos y la migración es muy delicada, las cosas que hemos visto han sido muy dolorosas porque nos hemos olvidado del país".

