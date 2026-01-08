Diosdado Cabello eleva a cien los fallecidos por ataque de EE.UU. en Caracas y afirma que Maduro y su esposa resultaron heridos

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha elevado al menos a cien las víctimas fatales por el ataque efectuado el pasado sábado por el Ejército de Estados Unidos sobre Caracas y alrededores y en el que capturó a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

"Hasta ahora, y digo hasta ahora, hay cien fallecidos, cien y otra cantidad parecida de heridos", ha declarado en un programa retransmitido por la cadena de televisión estatal VTV aludiendo a un ataque "terrible (y) bárbaro contra nuestro país".

El también dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha reconocido que "eso es una verdad (y) no lo va a tapar nadie". "No hay manera que eso pueda ser tapado y hoy el mundo lo está descubriendo de manera plena", ha agregado.

Cabello ha elevado así la cifra de muertos por la operación militar estadounidense, después de un primer balance de 56, entre 24 militares venezolanos y otros 32 miembros de las fuerzas de seguridad cubanas. La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, decretó este martes siete días de duelo por los fallecidos, a los que destacó como "mártires que dieron su vida defendiendo" a Venezuela.

MADURO Y ESPOSA HERIDOS

Durante el programa, Cabello también informó que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, resultaron heridos durante su captura en el Palacio de Miraflores y trasladados al país norteamericano.

"Cilia fue herida en la cabeza y sufrió un golpe en el cuerpo. Nicolás, una herida en la pierna", ha dicho el ministro del Interior venezolano, quien ha afirmado que ambos "están mejorando" de las "dolencias" sufridas a causa de "un ataque artero" por parte de Washington.

Cabello ha ensalzado el "heroísmo", la "fuerza" y la "entrega" del mandatario, y ha recalcado que Maduro "es el presidente constitucional" de Venezuela.

Asimismo, ha destacado que las tropas estadounidenses "no se iban a llevar a Cilia" durante el asalto y que ella misma pidió ser trasladada junto a Maduro. "Cilia dijo: 'si se llevan a mi esposo, tienen que llevarme a mí'. Hoy decía un compañero que es probable que eso haya salvado la vida a Nicolás".

El ministro ha aplaudido además la labor de la entonces vicepresidenta y ahora presidenta encargada de Venzuela, Delcy Rodríguez, durante los primeros momentos tras el asalto. Así, ha subrayado que la "querida hermana" Rodríguez pidió una "fe de vida" de la pareja ante la "incertidumbre" en torno a la situación para "informar al pueblo".

"Ahora la batalla que tenemos en este momento es porque nos devuelvan a Cilia y a Nicolás, a Nicolás y a Cilia. Exigimos que nos los devuelvan vivos", ha concluido Cabello

PURANOTICIA