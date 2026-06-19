Dichos de Trump por fotografía con Meloni en el G7 desatan tensión y suspenden viaje diplomático de Italia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, protagonizaron un nuevo episodio de tensión diplomática luego de que el mandatario estadounidense realizara una serie de declaraciones sobre una fotografía que ambos se tomaron durante la reciente cumbre del G7.

La controversia surgió después de que Trump asegurara que aceptó posar junto a la líder italiana porque ella le daba "pena", comentarios que fueron rechazados públicamente por Meloni, quien respondió a través de redes sociales y afirmó que Italia "no suplica".

El presidente estadounidense realizó estas declaraciones durante una entrevista concedida al programa italiano 'L'Aria che tira'.

"Me rogó que me tomara una foto con ella. Me dio pena", aseguró Trump. Meloni, añadió, "tenía muchísimas ganas" de hacerse una foto con él, circunstancia que no tendría por qué haber aceptado. "Pero me dio pena", reiteró el mandatario.

La primera ministra italiana reaccionó rápidamente y difundió un video en sus redes sociales, donde expresó su "asombro" frente a unas declaraciones que calificó como "completamente inventadas".

"No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus propios aliados; no es la primera vez que ocurre. Solo puedo decir que es decepcionante que no tenga la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos. Pero una cosa hay que recordar: ¡Italia y yo no suplicamos", ha rebatido Meloni.

La polémica ya tuvo una primera repercusión en el plano diplomático. El ministro de Exteriores de Italia anunció la suspensión de un viaje oficial a Estados Unidos programado para los días 21 y 22 de junio, argumentando su decisión en las declaraciones emitidas por Trump.

Según explicó la autoridad italiana, la determinación se adoptó tras las "graves y ofensivas palabras del presidente Trump hacia la primera ministra Giorgia Meloni", las que, a su juicio, "ofenden a toda Italia".

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