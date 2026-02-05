Díaz-Canel afirma que Cuba está dispuesta a dialogar con EE.UU., pero "sin presiones ni precondiciones"

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo este jueves que su gobierno está dispuesto a entablar un diálogo con Estados Unidos si este se produce en condiciones de igualdad y sin presiones.

"Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar", dijo el gobernante cubano en una rueda de prensa transmitida en cadena de radio y televisión.

"¿Con qué condiciones? Sin presiones. Bajo presiones no se puede dialogar, sin precondicionamientos, en una posición de iguales, de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que al hacerlo podamos entender como injerencia en nuestros asuntos internos", agregó.

Las palabras de Díaz-Canel se producen en momentos en que Cuba se encuentra bajo fuertes presiones por parte del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha desplegado una serie de medidas que dificultan el acceso de la isla a combustible que requiere para generar parte de la electricidad que consume.