Díaz-Canel afirma que Cuba está dispuesta a dialogar con EE.UU., pero "sin presiones ni precondiciones"

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo este jueves que su gobierno está dispuesto a entablar un diálogo con Estados Unidos si este se produce en condiciones de igualdad y sin presiones.
"Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar", dijo el gobernante cubano en una rueda de prensa transmitida en cadena de radio y televisión.
"¿Con qué condiciones? Sin presiones. Bajo presiones no se puede dialogar, sin precondicionamientos, en una posición de iguales, de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que al hacerlo podamos entender como injerencia en nuestros asuntos internos", agregó.
Las palabras de Díaz-Canel se producen en momentos en que Cuba se encuentra bajo fuertes presiones por parte del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha desplegado una serie de medidas que dificultan el acceso de la isla a combustible que requiere para generar parte de la electricidad que consume.
Washington se ha asegurado de que Cuba no reciba petróleo de Venezuela -que durante dos décadas ha sido el principal aliado de La Habana- y ha incrementado la presión para reducir el crudo que llega desde México.
Además, Trump firmó una orden ejecutiva a finales de enero que le permitiría imponer aranceles a los países que decidan venderle petróleo a la isla.
En ese documento, el mandatario estadounidense declaró que Cuba representa una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU., acusando a la isla de alinearse con países y actores hostiles.
Adicionalmente, luego de la operación militar con la que Estados Unidos detuvo el pasado 3 de enero al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Trump ha lanzado veladas amenazas al gobierno de la isla sugiriendo que se verán obligados a negociar con EE.UU. y asegurando que "Cuba será libre".
