Detienen en Reino Unido a un militar estadounidense de alto rango bajo sospecha de espiar para Rusia

Según la información obtenida por la BBC, el soldado estaba destinado en el cuartel Imjin, en Innsworth , Gloucestershire.

El cuartel sirve como sede del Cuerpo Aliado de Reacción Rápida (ARRC) de la OTAN, una base operativa estratégica para la alianza.

La Policía Antiterrorista señaló que este caso no está relacionado con ninguna otra investigación en curso.

El director del FBI, Kash Patel, declaró en un comunicado: "Esta importante detención está relacionada con acusaciones de espionaje, lo cual es motivo de suma preocupación para Estados Unidos y nuestros aliados".

"Mientras esta investigación continúa, quiero enviar un mensaje claro: este FBI no tolerará a nadie que rompa su juramento a Estados Unidos y cuyas acciones pongan en peligro nuestra seguridad nacional y la de nuestros socios".

La subcomisionada adjunta Vicki Evans, de la Unidad de Lucha contra el Terrorismo de Londres, calificó el arresto como "significativo".

"Las acusaciones son graves y nuestra investigación sigue su curso", afirmó.

El soldado, cuya identidad no se ha revelado, se encuentra actualmente bajo custodia en una comisaría de Londres.

Ha sido detenido en virtud de la Ley de Seguridad Nacional de 2023, que permite a la policía retenerlo sin cargos por un máximo de 14 días.

El general de brigada Sean Stinchon, comandante general del Comando de Contrainteligencia del Ejército de Estados Unidos, declaró: "La presunta conducta de un soldado de alto rango, a quien se le había confiado información sensible, es un recordatorio aleccionador de que las amenazas internas son reales y persistentes".