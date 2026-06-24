Detienen en pleno centro de La Paz a exministra de Cultura y aliada clave de Evo Morales

La Policía de Bolivia detuvo “con fines investigativos” a Wilma Alanoca, exministra de Cultura del expresidente Evo Morales, en un procedimiento que generó momentos de caos en la céntrica plaza Murillo, en la ciudad de La Paz.

“Sin más ni más ha venido esta policía, que no se ha querido identificar, cinco policías en realidad, para decirme: 'con fines investigativos tiene que ir a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc)'”, explicó la propia exministra en declaraciones a la emisora RKC.

Alanoca relató que llegó hasta la plaza para ofrecer una conferencia de prensa y que, en ese momento, fue interceptada por un grupo de efectivos policiales. Además, denunció que no existe orden de detención en su contra.

No obstante, los agentes la trasladaron en un vehículo policial tras abordarla en plena vía pública. Alanoca suele realizar declaraciones a la prensa en defensa de Morales y de organizaciones que aún lo respaldan, pese a las investigaciones en su contra por trata de personas, estupro y otros delitos. Contra el exmandatario pesan además varias órdenes de detención, aunque permanece refugiado en la región cocalera del Chapare.

En el marco de las últimas elecciones generales, la exministra fue la “número dos” en la fallida candidatura del líder cocalero, quien este miércoles expresó su respaldo y solidaridad, además de denunciar que el procedimiento constituye una vulneración de derechos humanos y genera una “profunda preocupación”.

“Exigimos su libertad inmediata y alertamos a los organismos internacionales sobre los abusos cometidos por un gobierno que pretende silenciar sus errores con violencia estatal”, señaló Morales en sus redes sociales.

El exmandatario también subrayó que la normativa vigente en el estado de excepción “establece claramente que no se pueden vulnerar los derechos fundamentales”, entre ellos la libertad de expresión y de prensa, los cuales —según afirmó— “deben ser respetados en toda circunstancia”.

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