Detienen al superintendente de Bancos de Paraguay por investigación sobre millonaria quiebra de Ueno Bank

Las fuerzas de seguridad de Paraguay detuvieron al superintendente de Bancos del país, Holger Insfrán, en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso Ueno Bank, entidad que quebró con depósitos que alcanzaban aproximadamente 3.000 millones de dólares.

Insfrán, quien estaba a cargo de la fiscalización de las entidades bancarias y había asumido el cargo en abril de 2024, fue detenido durante un operativo realizado en su domicilio, ubicado en el barrio Santa Librada de Asunción, la capital paraguaya.

Tras su detención, el superintendente quedó bajo custodia del Departamento Contra el Crimen Organizado, mientras los agentes continuaron con el registro de su vivienda. Su nombre aparece en una denuncia presentada por diputados de la oposición, quienes habían insistido en la necesidad de que también fuera investigado por este caso.

Los informes elaborados por los fiscales apuntan a la existencia de operaciones realizadas sin garantías suficientes, que ponían en riesgo la sostenibilidad financiera del banco y, en consecuencia, los recursos de los clientes que habían depositado sus ahorros en la entidad.

Además, los antecedentes indican que Ueno Bank habría superado los límites permitidos para otorgar préstamos a empresas y personas vinculadas a su grupo controlador. El caso también derivó en el cese definitivo del presidente del país, Santiago Peña, en el marco de un proceso de destitución impulsado por el Parlamento.

PURANOTICIA