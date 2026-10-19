Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Deslizamiento de tierra dejó al menos nueve muertos en una mina de oro ilegal en Colombia

Deslizamiento de tierra dejó al menos nueve muertos en una mina de oro ilegal en Colombia

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

La Defensoría del Pueblo pidió apoyo aéreo de las fuerzas militares y garantizar el acceso al personal médico y humanitario.

Deslizamiento de tierra dejó al menos nueve muertos en una mina de oro ilegal en Colombia
Lunes 19 de octubre de 2026 18:21
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Al menos nueve personas murieron este lunes a causa de un deslizamiento de tierra ocurrido en una mina de oro ilegal del departamento colombiano de Nariño, en el suroeste del país.

Fuentes citadas por medios colombianos recogen esta cifra de víctimas tras el suceso ocurrido en Santa Bárbara de Iscuandé, y alertan de que podría haber decenas de personas atrapadas.

La Defensoría del Pueblo dio cuenta en un comunicado del incidente y de "un número importante de víctimas", aunque no dio cifras concretas. "La prioridad en este momento es salvar vidas y garantizar una atención inmediata y coordinada de la emergencia", aseguraron.

El organismo pidió la movilización de las Fuerzas Armadas, rescatistas, servicios sanitarios y de Medicina Legal "para la identificación y manejo digno de los cuerpos de las personas fallecidas".

Asimismo, alertó de la presencia de grupos armados en la zona y por ello pidió "garantizar el acceso seguro de los equipos de emergencia y del personal humanitario".

PURANOTICIA

Cargar comentarios