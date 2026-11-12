Derrumbe de edificio residencial en Nueva York deja dos muertos y 17 heridos: hay cuatro personas en estado crítico

Un grave accidente estructural se registró en el distrito de Brooklyn, en Nueva York, luego de que un edificio residencial de tres pisos colapsara y dejara un saldo preliminar de dos personas fallecidas y otras 17 heridas, según informaron el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, y los servicios de emergencia.

El derrumbe ocurrió poco después de las 16:00 horas del miércoles, cerca de la intersección de las avenidas Bedford y Flatbush. De acuerdo con los primeros antecedentes, la estructura cedió sobre una excavación correspondiente a una construcción vecina, donde se desarrollaban trabajos al momento del accidente.

La comisionada del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), Lillian Bonsignore, informó que cuatro de los afectados permanecen en estado crítico, mientras que otros 12 se encuentran estables. Entre las personas involucradas también hay siete menores de edad y un bombero que sufrió lesiones leves.

RIESGO DE NUEVO DERRUMBE

Las labores de rescate se mantienen bajo condiciones complejas debido a la inestabilidad de la estructura y al peligro de que se produzca un segundo colapso. Por este motivo, los equipos están retirando los escombros de manera controlada para evitar nuevos accidentes y facilitar la búsqueda de posibles sobrevivientes.

Cerca de 250 integrantes del FDNY, junto a unidades caninas y personal policial, de la Cruz Roja y del Departamento de Edificios, participan en el operativo, que podría extenderse durante varios días.

Respecto de las posibles causas, las primeras indagaciones apuntan a los trabajos de excavación que se realizaban en el terreno contiguo. La constructora tenía autorización para levantar un edificio de tres pisos, pero había presentado recientemente una solicitud para modificar el proyecto y construir uno de nueve niveles, permiso que todavía no había sido aprobado.

Además, el inmueble que colapsó, construido en 1930 y compuesto por cuatro departamentos, estaba ubicado junto a un terreno sobre el cual el municipio había ordenado paralizar las obras en marzo pasado. La medida fue acompañada de una multa de 10 mil dólares, luego de detectarse demoliciones no autorizadas.

Mientras continúan las labores de emergencia y la investigación para establecer las responsabilidades, las autoridades habilitaron un centro de atención para los residentes afectados y dispusieron el cierre indefinido de Flatbush Avenue en el sector del accidente.

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