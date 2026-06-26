Departamento del Tesoro de EE.UU. levanta algunas de las sanciones a Venezuela para que pueda recibir ayuda tras terremotos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidió suspender algunas sanciones a Venezuela para permitir operaciones relacionadas con las labores de ayuda tras el doble terremoto.

Esto permitirá, por ejemplo, que se realicen transferencias bancarias al país , una vía esencial para enviar ayuda tras la catástrofe, que ha dejado cientos muertos y miles de heridos.

En concreto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió un comunicado aclarando que estas operaciones, que antes no eran posibles bajo el Reglamento de Sanciones contra Venezuela (RSV), podrán realizarse hasta el 23 de octubre de este año .

"Todas las transacciones relacionadas con las labores de socorro tras el terremoto en Venezuela, que de otro modo estarían prohibidas por el RSV, quedan autorizadas hasta las 12:01 a. m. (hora del este) del 23 de octubre de 2026", indica textualmente el comunicado del organismo.

La OFAC explica que las instituciones financieras estadounidenses podrán ahora procesar pagos provenientes de terceros países siempre que el dinero se canalice a las labores de socorro.

Y especifica que esta nueva directriz complementa otra ya existente, que autoriza a organizaciones no gubernamentales a interactuar con el Gobierno para "llevar a cabo proyectos humanitarios destinados a satisfacer necesidades humanas básicas".

Sin embargo, la medida no incluye el "desbloqueo de ningún bien congelado" conforme al VSR, "ni ninguna otra transacción o actividad prohibida por cualquier otra orden ejecutiva de EE.UU." en los casos en que esta licencia general no se mencione expresamente.