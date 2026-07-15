Departamento del Tesoro de EE.UU. anuncia moneda conmemorativa con la imagen de Trump por los 250 años de la declaración de independencia

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció este miércoles que la Casa de la Moneda empezará a acuñar una moneda de un dólar con la imagen del presidente, Donald Trump, que conmemorará los 250 años de la declaración de independencia estadounidense.

La autoridad confirmó en un mensaje en redes sociales el hito, que enmarcó en las celebraciones por el aniversario en Estados Unidos, como un "legado perdurable de la libertad" y "símbolo perdurable del patriotismo".

"Con la imagen del presidente Trump, celebra la fortaleza de los valores estadounidenses y la promesa de una nación dedicada a preservar la libertad para todos", detalló el secretario del Tesoro norteamericano.

Este anuncio es uno más de los fastos por el aniversario de Declaración de Independencia de Estados Unidos, un contexto en el que Donald Trump ha personificado las celebraciones con actos de tintes tradicionalistas y realizados a mayor gloria de su persona.

Hasta ahora, Washington había anunciado un nuevo pasaporte con su imagen que se suma también a un nuevo billete que llevará su efigie. Además, durante las semanas de celebraciones, el mandatario presidió un evento de artes marciales mixtas en la Casa Blanca, y remodeló la Explanada Nacional de Washington y prometido la instalación de un gran "arco del triunfo" para rematar el paisaje.

(Imagen: Remitida / Handout por US Treasury)

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