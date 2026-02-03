Departamento de Justicia de EE.UU. retira miles de documentos del caso Epstein de su sitio web luego de que víctimas fueran identificadas

El DOJ dijo que había retirado todos los archivos señalados y que los errores se debieron a "fallos técnicos o humanos".

"Todos los documentos que las víctimas o sus abogados solicitaron que se eliminaran anteayer por la noche han sido retirados para su posterior edición ", declaró el DOJ en una carta presentada ante un juez federal el lunes.

La instancia judicial indicó que continúa examinando las nuevas solicitudes y verificando si existen otros documentos que requieran una edición adicional. Añadió que también se retiró un "número sustancial" de documentos identificados de forma independiente.

El gobierno federal debía eliminar los detalles que pudieran identificar a las víctimas según los términos de la publicación, que fue ordenada luego de que ambas cámaras del Congreso aprobaran una medida que obligaba al DOJ a divulgar los documentos.

LA PRIVACIDAD DE LAS VÍCTIMAS

El viernes, dos abogados que representan a las víctimas solicitaron a un juez federal en Nueva York que ordenara al DOJ retirar el sitio web que aloja los archivos y calificaron la divulgación como "la violación más flagrante de la privacidad de las víctimas en un solo día en la historia de Estados Unidos".

Los abogados Brittany Henderson y Brad Edwards afirmaron que se trataba de "una emergencia en curso que requiere intervención judicial inmediata", debido a que el DOJ "falló en ocultar los nombres de las víctimas y otra información de identificación personal en miles de casos".

Varias víctimas de Epstein añadieron comentarios a la carta, incluida una que describió la publicación como "una amenaza para su vida" y otra que dijo haber recibido amenazas de muerte después de que se publicaran sus datos bancarios privados.

En declaraciones a la BBC el martes, Annie Farmer, sobreviviente de Epstein, afirmó: "Es difícil concentrarse en la nueva información que ha salido a la luz debido al grave daño que causó el Departamento de Justicia al exponer a las sobrevivientes de esta manera".

Otra de las víctimas de Epstein, Lisa Phillips, dijo que muchas de las sobrevivientes estaban "muy descontentas con el resultado" de la publicación.

"El Departamento de Justicia ha incumplido nuestros tres requisitos", declaró a la BBC el martes. "En primer lugar, muchos documentos aún no se han divulgado. En segundo lugar, la fecha fijada para la publicación ya ha pasado. Y en tercer lugar, el Departamento de Justicia publicó los nombres de muchas de las sobrevivientes".

"Sentimos que están jugando con nosotras, pero no vamos a dejar de luchar", añadió.

Gloria Allred, abogada defensora de los derechos de las mujeres que ha representado a muchas de las víctimas de Epstein, declaró anteriormente a la BBC que se habían revelado los nombres de numerosas víctimas en la última divulgación de documentos, incluyendo algunos que no se habían identificado públicamente con anterioridad.