Delcy Rodríguez visita zona devastada por terremotos en Venezuela y pide "recuperar con vida a la mayor cantidad de personas"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó la ciudad de Macuto, en el extremo norte del país y en el estado de La Guaira, el más afectado por los terremotos y que dejaron de momento al menos 235 muertos y más de 4.000 heridos, para supervisar sobre el terreno las labores de búsqueda y rescate de posibles supervivientes.

Rodríguez agradeció el trabajo realizado por los equipos de emergencias, que trabajan a contrarreloj ante la gran cantidad de escombros acumulada en las calles, y constató el estado de las infraestructuras en una zona donde cientos de edificios se han derrumbado por los sismos tras haber visitado también Caracas.

Asimismo, entabló conversaciones con los residentes para coordinar la asistencia inmediata. "Estamos en Macuto acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y rescate de las personas que quedaron atrapadas por las estructuras y edificios que colapsaron debido al doble terremoto que sufrimos", afirmó.

"Estamos al lado de las familias, extendemos toda nuestra solidaridad y nuestra meta es recuperar con vida a la mayor cantidad de personas posible", expresó.

Además, anunció la llegada inmediata de ayuda humanitaria internacional "con el objetivo de reforzar los esfuerzos de los equipos de seguridad del país".

"Hemos solicitado ayuda internacional y en las próximas horas comenzará a llegar el apoyo del resto de los países hermanos. Nuestros mejores deseos, todas nuestras esperanzas y oraciones están puestas en la vida de los venezolanos y venezolanas", sentenció la presidenta encargada venezolana.

PURANOTICIA