Delcy Rodríguez valora avances en el diálogo con la oposición en medio de masivas protestas en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, valoró el "esfuerzo" de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la oposición para avanzar hacia nuevas elecciones, tras reunirse con Dinorah Figuera, coordinadora de la Asamblea Nacional de 2015, en el Palacio de Miraflores. El encuentro se produjo mientras se desarrollaban manifestaciones masivas en distintas zonas del país.

"Saludo y reconozco el esfuerzo de las partes que están sentadas en esta mesa de diálogo para avanzar en el ámbito de las garantías políticas para todos, para todos los partidos políticos, para quienes creen en la política como un mecanismo de ejercicio para beneficiar a la población", declaró la mandataria venezolana.

Rodríguez también destacó el trabajo en torno a la "reforma del sistema de justicia" y el consenso para el uso de los recursos depositados en el exterior. En particular, resaltó el acuerdo para liberar reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra y destinarlas a la reconstrucción del país. "Ponerse de acuerdo para avalar y seguir estos caminos en estos distintos ámbitos es fundamental", enfatizó.

Sin embargo, tras una jornada de movilizaciones opositoras convocadas por María Corina Machado en distintas ciudades del país, la dirigente interina criticó que aún existen sectores políticos "muy pequeños que se resisten" y que amenazan con "incendiar" el país.

"Creen que incendiando, pretendiendo encender el país, trancando calles es la vía para que Venezuela salga adelante", criticó Rodríguez, quien, en contraste, destacó la voluntad de los "venezolanos y venezolanas de bien que desde el diálogo impulsan cambios y transformaciones".

En paralelo, Vente Venezuela, el partido liderado por Machado, denunció el arresto de siete trabajadores técnicos vinculados a los equipos de sonido utilizados durante la movilización opositora.

Desde Panamá, donde espera regresar a Venezuela, la propia líder opositora celebró la concentración a través de sus redes sociales y la calificó como el "comienzo de lo que viene".

"Somos un pueblo decidido a ser libre. Y sí, esto es lo que hay: apenas una muestra de todo lo que viene. Estamos decididos a avanzar hasta conquistar nuestra libertad", expresó Machado.

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