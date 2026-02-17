Delcy Rodríguez nombra viceministro a acusado de narcotráfico: autoridades estadounidenses ofrecen recompensa por su captura

El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) rechazó el nombramiento de Luis Motta Domínguez como viceministro del Gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Las autoridades estadounidenses ofrecen hasta cinco millones de dólares por su captura.

"Rechazamos la designación de Luis Motta Domínguez, en Gaceta Oficial 6984, como viceministro de seguimiento de la gestión de Gobierno", ha manifestado Primero Justicia en redes sociales, donde ha señalado que "Motta Domínguez está solicitado por la DEA por presunta asociación al narcotráfico, con una recompensa de hasta cinco millones de dólares".

La formación disidente ha indicado además que el ahora viceministro, que dirigió la cartera de Energía Eléctrica bajo el Ejecutivo de Nicolás Maduro entre 2015 y 2019, está sancionado desde ese año "por 'corrupción significativa' vinculada a su paso por Corpoelec", la Corporación Eléctrica Nacional.

El partido opositor ha apuntado que "según investigaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), habría recibido sobornos millonarios a cambio de adjudicar contratos".

"Exigimos su destitución inmediata y comparecencia ante la Justicia por los delitos de los que se le acusan, como a su vez, la separación absoluta de toda actividad política que comprometa la transición que está por consolidarse en el país", ha reclamado Primero Justicia, denunciando que una acción "destinada a entorpecer el cambio político en el país no frenarán la sed de justicia de los venezolanos.

El nombramiento de Motta Domínguez se produce un día después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara el cierre de siete entidades vinculadas a la Presidencia y fundadas entre los años 2000 y 2016. El propio PJ se refirió a este proceso como "el desmantelamiento del chavismo en manos del chavismo" y pidió que fuera "un proceso real".

PURANOTICIA