Delcy Rodríguez fue reconocida como comandante en jefe de la Fuerza Armada de Venezuela

La Fuerza Armada de Venezuela reconoció este miércoles a la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, como su comandante en jefe, en un acto en la capital Caracas, en presencia de los distintos cuerpos de seguridad que le prestaron lealtad.

"Las mujeres y hombres que integramos todos los organismos y cuerpos de seguridad de la patria (...) la reconocemos a usted, doctora Delcieloína Rodríguez Gómez, como la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de los cuerpos policiales", declaró Diosdado Cabello, en un evento celebrado en la sede de la Academia Militar venezolana en Fuerte Tiuna.

El también dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) reivindicó que "nuestra lealtad a la Constitución y a la presidenta encargada es absoluta porque entendemos que defender su gestión es defender la continuidad del Gobierno y la integridad del pueblo venezolano".

"Bajo su mando, garantizaremos con eficiencia el orden interno y la protección del pueblo, tal como reza en nuestra Carta Magna", señaló, asegurando que "no permitiremos que ninguna circunstancia o amenaza, por difícil que sea, pueda ser aprovechada para sembrar el caos en nuestra tierra".

La dirigente venezolana recibió la "espada del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar" acompañada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, entre otras autoridades del país, y en presencia de distintos fuerzas y cuerpos de seguridad.

(Imagen: Presidencia de Venezuela)

