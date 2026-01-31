Delcy Rodríguez anuncia una ley de amnistía general para presos políticos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un ambicioso proyecto de ley de amnistía general destinado a liberar a presos políticos que permanecen en cárceles del país desde 1999 hasta la actualidad, cubriendo así gran parte del periodo de confrontación política bajo regímenes de gobierno anteriores y recientes.

El anuncio se dio en un acto público con motivo de la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, transmitido por la televisión estatal, donde Rodríguez indicó que la medida será enviada con carácter urgente a la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación.

Rodríguez explicó que la amnistía busca “reparar las heridas que ha dejado la confrontación política” y promover una justicia centrada en la convivencia pacífica entre los venezolanos, además de pedir a los beneficiarios evitar la “venganza, la revancha y el odio”.

La propuesta de ley no beneficiaría a personas condenadas por delitos graves, como homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones graves de derechos humanos, según explicaron las autoridades, subrayando que la amnistía se focaliza en hechos vinculados a la política.

El anuncio se produce en medio de una ola de excarcelaciones que ha liberado ya a cientos de presos políticos, en un contexto de cambios tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero de 2026, aunque las cifras varían entre lo reportado por el gobierno y las organizaciones de derechos humanos.

La medida también contempla la conversión de El Helicoide, la prisión emblemática asociada a detenciones políticas, en un centro social y cultural, reflejando una visión de cambio en las políticas carcelarias y de justicia.

Organizaciones como Foro Penal y otros grupos de derechos humanos han valorado la iniciativa con optimismo cauteloso, pero han exigido que la ley garantice transparencia, no se convierta en un “manto de impunidad” y respete los principios de justicia y no repetición de abusos.

