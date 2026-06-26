Delcy Rodríguez agradece a Elon Musk por liberar internet satelital tras terremotos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció este viernes al magnate Elon Musk por habilitar acceso gratuito al servicio de internet satelital Starlink para las personas afectadas por los terremotos que han golpeado al país.

"Gracias, Elon Musk y al equipo de Starlink, por brindar conectividad gratuita a los afectados por los terremotos en Venezuela", ha dicho la mandataria en un mensaje en redes sociales, en el que ha recalcado que "cada conexión cuenta en momentos como estos".

Horas antes, Starlink había anunciado que ofrecerá conectividad gratuita hasta el próximo 25 de julio para las personas afectadas por los devastadores sismos registrados en Venezuela, beneficio que estará disponible tanto para clientes nuevos como existentes.

"También estamos trabajando para desplegar rápidamente terminales Starlink y restablecer la conectividad en las zonas más afectadas", afirmó en redes sociales la compañía, propiedad del multimillonario.

AYUDA DESDE EUROPA

En paralelo, ocho países de la Unión Europea respondieron a la solicitud de asistencia realizada por Venezuela a través del Mecanismo de Protección Civil Europeo, enviando ayuda, expertos y equipos de emergencia para enfrentar la catástrofe.

La Unión Europea informó que España, República Checa e Italia fueron los primeros países en ofrecer apoyo mediante el mecanismo de coordinación europeo. Posteriormente, se sumaron Francia, Luxemburgo, Alemania, Portugal y Países Bajos, ampliando la respuesta internacional frente a la emergencia.

"Acompañamos al pueblo de Venezuela en este momento de gran tragedia y catástrofe. Agradezco a todos los Estados miembro su solidaridad y prontitud, al enviar bomberos, perros de rescate, personal médico y otras formas de asistencia. Venezuela no está sola", ha indicado en un comunicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Hasta ahora, Bruselas contabiliza 520 efectivos movilizados desde los ocho países participantes y prevé el próximo envío de un equipo médico desde Italia, además de equipos de telecomunicaciones, refugio y energía desde Luxemburgo para reforzar las labores de respuesta.

Como parte del respaldo europeo, también se activó el servicio satelital Copernicus en modo de cartografía de emergencia. El componente de cartografía del Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus (CEMS Mapping) utiliza imágenes satelitales y otros datos geoespaciales para proporcionar un servicio de cartografía gratuito en casos de desastres naturales y provocados por el hombre en cualquier parte del mundo.

Finalmente, la Unión Europea reiteró que se mantiene dispuesta a "prestar más ayuda a medida que evolucionen las necesidades sobre el terreno". En ese contexto, recordó que Venezuela es uno de los principales receptores de ayuda humanitaria europea en América Latina y que solo durante este año se han desembolsado 52 millones de euros para hacer frente a las consecuencias humanitarias derivadas de la crisis socioeconómica que atraviesa el país.

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