Declaran inconstitucional la concesión otorgada a una empresa china en el Canal de Panamá

La Corte Suprema declaró "inconstitucionales" las leyes que permitían a CK Hutchison Holdings operar dos de los cinco puertos del canal.

La demanda para cancelar la concesión se presentó ante el tribunal superior de Panamá el año pasado, alegando que se basaba en leyes inconstitucionales y que la empresa de Hong Kong debía impuestos .

En abril, la Contraloría de Panamá acusó a la firma de presuntamente no pagar al Estado US$1.200 millones de sus operaciones , según una auditoría realizada por la agencia encargada de supervisar el gasto público.

La filial de CK Hutchison afectada por el fallo rechazó la sentencia, alegando que "carece de fundamento legal" .

PPC afirmó haber invertido US$1.800 millones en infraestructura y tecnología durante casi tres décadas operando los puertos panameños, y agregó que se reserva permanentemente todos los derechos, incluido el recurso a procedimientos legales nacionales e internacionales.

El fallo "pone en peligro no solo a PPC y su contrato, sino también el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas que dependen directa e indirectamente de la actividad portuaria" , declaró.

Las acciones de CK Hutchison cayeron más del 4% en la bolsa de valores de Hong Kong el viernes.

La decisión del tribunal podría interrumpir la propuesta de CK Hutchison de vender decenas de puertos en todo el mundo , incluyendo terminales panameñas, a un consorcio liderado por la empresa estadounidense de manejo de activos BlackRock y Mediterranean Shipping Company (MSC).

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, declaró el viernes en una rueda de prensa que el país "tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas" , señaló la agencia Reuters.

El gobierno de Hong Kong afirmó por su parte en un comunicado que "se opone firmemente a cualquier gobierno extranjero que utilice medios coercitivos, represivos o de otro tipo irrazonables en las relaciones económicas y comerciales internacionales para perjudicar gravemente los legítimos intereses comerciales de las empresas de Hong Kong".

ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA

El canal se ha convertido en un punto de conflicto recurrente mientras Trump aplica lo que llama la actualizada "Doctrina Donroe", que refuerza la autoridad estadounidense en el hemisferio occidental.

Apenas días después del inicio de su segundo mandato, Trump amenazó con recuperar el canal de Panamá – que fue construido por Estados Unidos y entregado a Panamá en 1999 -, alegando que China lo estaba "operando".

En su discurso inaugural, el presidente estadounidense declaró: "No se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá. Y lo estamos recuperando".

Panamá rechazó en ese entonces la afirmación de que China tenía control de facto sobre el canal.

En una visita a Panamá en febrero del año pasado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, exigió a Panamá implementar "cambios inmediatos" en lo que llamó la "influencia y control" de China sobre el Canal de Panamá.

El máximo diplomático estadounidense afirmó que Panamá debía actuar o Estados Unidos tomaría las medidas necesarias para proteger sus derechos en virtud de un tratado entre ambos países.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, ha insistido en que la neutralidad del canal está intacta. Pero aún así el gobierno panameño ha tomado medidas para aliviar la presión desde Washington.

Panamá se retiró en 2025 de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, y a principios de este mes anunció nuevos ejercicios conjuntos entre Estados Unidos y Panamá para la defensa del Canal, los cuartos desde 2025.

Al mismo tiempo, Pekín ha criticado duramente las medidas contra sus activos en Panamá, incluyendo la demolición, a finales del año pasado, de un monumento en honor a los trabajadores chinos que ayudaron a construir el canal y el ferrocarril del siglo XIX que lo precedió.

"El último giro refleja la amplia orientación política de la Doctrina Donroe y el énfasis en la seguridad, que seguirá trayendo vientos en contra a la relación entre Estados Unidos y China", afirmó Gary Ng, economista senior de Natixis SA a Bloomberg, la empresa de datos y análisis financiero estadounidense.