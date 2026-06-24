De la Espriella anunció que Colombia restaurará y fortalecerá relaciones con Israel "como nunca antes"

El ganador de la segunda vuelta presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que "restaurará y fortalecerá" las relaciones diplomáticas con Israel, en vísperas de que se confirme su triunfo en las elecciones del pasado domingo frente a Iván Cepeda, quien ya reconoció su derrota.

"Colombia restaurará y fortalecerá su relación con el Estado de Israel como nunca antes. Israel puede contar con Colombia como un amigo leal y un aliado firme", respondió a un mensaje de felicitación del ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar.

La autoridad israelí contó en sus redes sociales que felicitó a De la Espriella, a quien se ha refirió como "Presidente electo" pese a que aún no se ha hecho oficial, y lo calificó como "un verdadero amigo del pueblo judío y del Estado de Israel".

"Lo felicité por su importante victoria en las elecciones, que genera esperanza y posibilidad para un futuro mejor para Colombia y sus ciudadanos. Y también le deseé mucho éxito", escribió Saar, a quien De la Espriella le manifestó su compromiso de que la alianza entre ambos países "sea más fuerte que nunca".

Su rival en las elecciones, Iván Cepeda, rechazó con rapidez que las futuras autoridades colombianas reanuden relaciones diplomáticas "con un gobierno genocida", y recordó que los tribunales internacionales ordenaron el arresto de algunos de sus miembros por crímenes en la Franja de Gaza.

"La Corte Penal Internacional ha ordenado el arresto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La Corte Internacional de Justicia lo está procesando por genocidio en Gaza", indicó el izquierdista, para quien esta decisión "avergüenza a Colombia".

"Netanyahu debe ser juzgado por una corte internacional por genocidio", subrayó.

Pese a lo ajustado del resultado electoral, varios los líderes mundiales felicitaron a De la Espriella por su victoria, entre ellos el presidente estadounidense, Donald Trump, así como varios mandatarios de, la zona, como el argentino Javier Milei y el chileno José Antonio Kast.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantó que entre este jueves y el viernes anunciará al nuevo Presidente electo de Colombia, que apunta hacia el candidato de la ultraderecha Abelardo de la Espriella, después de que la Procuraduría informara de que el escrutinio y el preconteo coinciden en un 99.997%.

(Imagen: Santiago Mesa/Bloomberg via Getty Images)

PURANOTICIA