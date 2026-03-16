Cuba se quedó completamente sin luz tras colapso del 100% de su sistema eléctrico

De las 16 unidades de generación termoeléctrica del país, 9 no estaban este lunes operativas por averías o trabajos de mantenimiento, y ya se preveía que el 62% del país se quedara sin luz de forma simultánea en algún momento de la jornada, según la agencia EFE.

El medio destacó que puede ser difícil restaurar la electricidad bajo las condiciones actuales, ya que la escasez de combustible que padece la isla podría dificultar el encendido de pequeñas unidades que se requiere como primer paso .

Aunque Cuba lleva años sufriendo problemas energéticos, la situación se ha vuelto más crítica desde que a mediados de diciembre el gobierno del presidente Donald Trump impuso un cerco marítimo en el Caribe para controlar el flujo de petróleo de Venezuela , que durante décadas enviaba crudo a la isla en condiciones preferenciales.

Adicionalmente, a finales de enero Trump anunció que castigaría con la imposición de aranceles a cualquier país que suministrara petróleo a La Habana, lo que ha tenido un efecto disuasorio en otros gobiernos de la región y del mundo.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que, debido a estas medidas del gobierno estadounidense, no han llegado a la isla cargamentos petroleros en los últimos tres meses.

Señaló que Cuba, que produce el 40% del crudo que necesita, ha estado generando su propia energía, pero esta no es suficiente para cubrir la demanda del país.

Esta escasez, sumada a una red energética obsoleta, ha causado serios apagones en las últimas semanas, afectando no solo a millones de hogares sino también a todas las ramas de la decaída industria cubana, incluida la del turismo.

Los apagones han sido el principal detonante de las protestas de los últimos años, entre ellas las caceroladas vecinales y otros incidentes registrados en los pasados días en varios puntos de la isla.

CONVERSACIONES CON EE.UU.

El pasado jueves el presidente de Cuba anunció que ha iniciado conversaciones con Estados Unidos.

Díaz-Canel aseguró que funcionarios de ambos países están tratando de "buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales".

El mandatario aseguró haber liderado las conversaciones por parte cubana, junto con el expresidente cubano Raúl Castro y otros altos funcionarios del Partido Comunista y del gobierno.

Aunque no detalló quiénes estaban en la delegación estadounidense, sí mencionó que hay actores internacionales "que han facilitado estos intercambios", sin dar más detalles.

Desde hace semanas, el gobierno de Donald Trump venía diciendo que estaba en diálogo con las autoridades cubanas, pero La Habana lo había negado.