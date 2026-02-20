Cuba recibe a otros 116 migrantes deportados desde EE.UU.: cifra asciende a más de 300 desde principios de este año

Las autoridades cubanas informaron este viernes que recibieron a otros 116 ciudadanos deportados desde Estados Unidos en el marco de los acuerdos migratorios establecidos entre las partes, por lo que cifra asciende a más de 300 desde principios de este año.

El Ministerio del Interior de Cuba confirmó que el avión con migrantes irregulares procedente de Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, la capital, según informaciones recogidas por el diario estatal 'Granma'.

Explicaron que se trata de 88 hombres y 28 mujeres, todos ellos "devueltos a Cuba".

Las autoridades ratificaron su "compromiso con una migración regular, segura y ordenada, al tiempo que ha reiterado el peligro que suponen las salidas irregulares del país".

Desde que comenzó 2026, se ha registrado el regreso de 302 personas siguiendo estos acuerdos. El pasado 9 de febrero aterrizó otro avión con 170 ciudadanos a bordo, también procedentes de territorio estadounidense.

(Imagen: Europa Press)

